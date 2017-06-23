Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что различные мессенджеры и бесконтактный способ торговли наркотиками осложняют работу сотрудников правоохранительных органов.

«Бесконтактные способы распространения наркотиков сегодня осложняют деятельность правоохранительных органов. Когда производится оплата наркотиков через электронные платежные системы, криптовалютами, наркодельцы пользуются различными мессенджерами для сокрытия обсуждения тех или иных способов закладки этих наркотиков — действительно сложная и большая проблема», — заявил Колокольцев, добавив, что МВД не намерено останавливаться на том, что сегодня есть в арсенале ведомства.

Глава МВД также поделился успешно проведенной операцией сотрудниками ведомства, по результатам которой были закрыты три нарколаборатории, занимавшиеся дистанционным производством и продажей наркотиков.

«Опять-таки мы столкнулись с так называемым бесконтактным способом, когда наркодельцы используют общение посредством мессенджеров, в частности Telegram, и заранее договариваются о том, как всё это дело производить», — резюмировал Колокольцев.