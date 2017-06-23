Глава Роскомнадзора Александр Жаров выразил сожаление о том, что так и не услышал ответа от владельца Telegram Павла Дурова по существу на свое обращение.

«К сожалению, мы не услышали ответа по существу вопросов, поставленных в моем обращении к команде Telegram и Павлу Дурову», — написал в официальном аккаунте Роскомнадзора во «ВКонтакте» Жаров.

Жаров подчеркнул, что Дуров и его компания самостоятельно принимают решение относительно того, исполнять российское законодательство или нет и как вести диалог с органами власти РФ.

Кроме того, глава Роскомнадзора назвал владельца мессенджера Telegram нейтральным «по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером».

По версии замглавы Роскомнадзора Олега Иванова, создатель мессенджера Telegram не сотрудничает с надзорным ведомством, чтобы привлечь больше пользователей.

Ранее Павел Дуров ответил на своей странице во «ВКонтакте» Жарову и пригрозил, что блокировка Telegram может привести к перемещению всей переписки в другие мессенджеры, которые используют облачные хранилища за рубежом.

«Как только Telegram блокируется, переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp\Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud\Google Drive», — написал Дуров, добавив, что со стороны вся ситуация вокруг мессенджера выглядит как «саботаж государственных интересов».