Глава Чечни Рамзан Кадыров готов предоставить в Грозном площадку для встречи создателя мессенджера Telegram Павла Дурова и главы Роскомнадзора Александра Жарова, где стороны смогли бы обсудить все аспекты своего спора.

Ранее в мае 2017 года глава Роскомнадзора Александр Жаров потребовал от создателя мессенджера Telegram Павла Дурова предоставить информацию о приложении, для того чтобы внести его в реестр организаторов распространения информации. Жаров подчеркивал, что обратится к Дурову публично, так как мессенджер не отвечает на запросы ведомства.

В своем персональном канале в Telegram глава Чечни отметил, что в настоящее время «в интернете активно обсуждается тема блокировки Телеграмма, так как Павел Дуров и глава Роскомнадзора Александр Жаров не могут найти общий язык».

«Не хочется, чтобы Telegram блокировали, но и соблюдать российское законодательство необходимо. Я, как один из активных пользователей мессенджера, считаю, что стороны должны сесть за стол переговоров, а не игнорировать друг друга», — написал Кадыров.