Обращение главы Роскомнадзора Александра Жарова к руководству мессенджера Telegram было сделано из уважения к многочисленной аудитории сервиса, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин после встречи депутатов с главой ФСБ Александром Бортниковым по вопросам обеспечения информационной безопасности РФ.

«Сам факт публичного обращения — это не столько дань уважения менеджерам Telegram, сколько понимание того, что этим сервисом пользуются миллионы граждан нашей страны», — считает Левин.

Ранее в пятницу на сайте Роскомнадзора было опубликовано открытое письмо Жарова к руководству мессенджера Telegram, в котором руководитель ведомства заявил, что Роскомнадзор заблокирует сервис в России, если его руководство откажется соблюдать требования закона об организаторах распространения информации.