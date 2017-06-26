Глава Роскомнадзора Александр Жаров и основатель Telegram Павел Дуров начали полемику в публичном пространстве. Александр Жаров требует выполнить требования российского законодательства, команда Дурова не идет навстречу. Эксперты считают, что Павел Дуров намерен попиариться на неминуемой блокировке сервиса в стране и повысить интерес к своему мессенджеру на других рынках. Нелегалы и экстремисты видят в этом привлекательный момент и с охотой осваивают Telegram, который кажется им подходящим каналом для тайной переписки. На самом деле Telegram подвержен взломам в неменьшей степени, чем другие мессенджеры.

Что хотят от Павла Дурова

Как только Telegram был признан организатором распространения информации, он в соответствии с законом стал обязан хранить на территории России данные о «фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений в течение одного года». 16 мая стало известно, что Роскомнадзор направил основателю сервиса Павлу Дурову уведомление о необходимости зарегистрироваться в специальном реестре. Согласно законодательству, ведомство должно подождать ответа пять дней, в случае его отсутствия — направить повторное уведомление, о неисполнении требований законодательства. Если и после этого ответа не будет, то через 15 дней сервис должен быть заблокирован.

Сроки прошли, но пока Роскомнадзор на крайние меры не идет, а Александр Жаров публично пытается уговорить Павла Дурова выполнить требование закона.

Павел Дуров отвечает отказом и ждет дальнейших действий Роскомнадзора.

«Я должен сказать, что он, к сожалению, нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram», — сообщил Жаров в заявлении, распространяемом через соцсети.

«Telegram обрабатывает запросы на удаление террористических материалов со всего мира — и ни в одной стране Telegram не был заблокирован за несуществующую «нейтральность» в этом вопросе», — написал в ответ создатель мессенджера.

Между тем, как выяснило следствие, преступники, совершившие теракт в метро Санкт-Петербурга в апреле этого года, координировали деятельность через Telegram.

Сегодня в мессенджере существует большое количество каналов и ботов, через которые осуществляется распространение экстремистского контента, идет продажа наркотиков или есть возможность сыграть в интернет-казино.

По данным Роскомнадзора, в реестре 398-ФЗ (Генпрокуратура РФ) находится 53 канала мессенджера Telegram, внесенных в период с 2.03.2017 по 16.06.2017. Эти 53 канала были внесены в качестве зеркал по требованиям Генпрокуратуры РФ в отношении террористических организаций ИГИЛ, «Имарат Кавказ», «Хизб ут-Тахрир», «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в РФ).

Всё ради пиара

— Уверения разработчиков об исключительной защищенности мессенджера нужно воспринимать критично, — заявил руководитель отдела безопасности телекоммуникационных систем Positive Technologies Дмитрий Курбатов. — Пользователи надежно защищены от злоумышленника с низкой квалификацией — в большинстве случаев этого более чем достаточно. Но продвинутый хакер, который задался целью получить доступ к личной переписке, сможет это сделать.

Год назад эксперты Positive Technologies продемонстрировали, как злоумышленник может получить полноценный доступ к записям Telegram любого пользователя.

— Эксперты получили доступ к тестовому аккаунту с возможностью читать и вести переписку от имени жертвы, — рассказал Дмитрий Курбатов.

По данным сервиса аналитики групповых чатов Combot, в России у Telegram 7 млн активных пользователей. Порядка 1 млн человек в РФ подписаны на какие-либо каналы мессенджера. При этом во всем мире у сервиса 110–115 млн активных пользователей.

PR-консультант Мария Лапук уверена, что Павел Дуров отказывается сотрудничать с Роскомнадзором именно из-за незначительной доли российского рынка.

— Легко пожертвовать небольшим количеством подписчиков, чтобы поднять «мировой» шум о блокировке Telegram в России и впоследствии получить новых лояльных пользователей, — считает Мария Лапук. — Можно напомнить мировым СМИ, что Telegram — один из самых безопасных мессенджеров, где есть безопасные чаты. Их так сложно взломать, поэтому России было проще запретить продукт.

По мнению основателя платформы OMMG Сергея Кравцова, та часть аудитории Telegram, которая не справится с настройкой средств обхода после блокировки, перераспределится по таким сервисам, как WhatsApp, Viber и другие.

Павел Дуров не ответил на запросы «Известий».