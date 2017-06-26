До конца 2017 года Москва и Минск подготовят соглашение о взаимном признании виз, заявил посол РФ Александр Суриков.

По словам посла, в данный момент ведется работа над следующим этапом соглашения о взаимном признании виз, сообщает телеканал «Беларусь 1», которому дал интервью Суриков.

«Я так понимаю, что к концу года это межправсоглашение будет готово», — заявил посол.

Он также прокомментировал перенос в российских аэропортах рейсов из Белоруссии в международные зоны прилета. Суриков заявил, что эта мера стала вынужденной, но была согласована Москвой с Минском. По словам посла, это решение было принято в связи с противодействием террористической угрозе в условиях введения Белоруссией пятидневного безвизового режима для граждан 80 государств.

Суриков сказал, что не исключено появление в России или Белоруссии граждан третьих стран, решивших воспользоваться открытыми границами двух стран, поэтому следует повысить безопасность и быть готовыми, в том числе что недоброжелатели могут появиться и в самой Белоруссии с другого конца.