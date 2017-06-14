Москва и Минск подготовили проект кредитного соглашения о выделении Белоруссии государственного кредита, сообщил первый заместитель министра финансов республики Максим Ермолович.

Договоренность о выделении средств была достигнута на встрече президентов Белоруссии и России в апреле.

«Работа достаточно значительно продвинулась. Мы уже подготовили проект кредитного соглашения. Работа идет планомерно», — заявил Ермолович журналистам.

Он уточнил, что «сроков получения этих средств мы для себя никаких не определяем».

«Вопрос находится в технической плоскости работы двух (финансовых) ведомств», — цитирует замминистра «РИА Новости».

Ранее российский посол в Минске Александр Суриков заявил, что средства российского кредита могут поступить в республику до конца первого полугодия.

До этого глава Минфина Белоруссии Владимир Амарин заявил, что привлечение Минском российского кредита находится в высокой степени проработки.

По его словам, средства в размере $700 млн пойдут на цели рефинансирования долга.

Первый вице-премьер Белоруссии Василий Матюшевский ранее заявлял, что Москва рефинансирует долговые обязательства Минска в размере $750-800 млн.