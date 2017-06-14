Москва и Минск подготовили соглашение о выделении кредита Белоруссии
Москва и Минск подготовили проект кредитного соглашения о выделении Белоруссии государственного кредита, сообщил первый заместитель министра финансов республики Максим Ермолович.
Договоренность о выделении средств была достигнута на встрече президентов Белоруссии и России в апреле.
«Работа достаточно значительно продвинулась. Мы уже подготовили проект кредитного соглашения. Работа идет планомерно», — заявил Ермолович журналистам.
Он уточнил, что «сроков получения этих средств мы для себя никаких не определяем».
«Вопрос находится в технической плоскости работы двух (финансовых) ведомств», — цитирует замминистра «РИА Новости».
Ранее российский посол в Минске Александр Суриков заявил, что средства российского кредита могут поступить в республику до конца первого полугодия.
До этого глава Минфина Белоруссии Владимир Амарин заявил, что привлечение Минском российского кредита находится в высокой степени проработки.
По его словам, средства в размере $700 млн пойдут на цели рефинансирования долга.
Первый вице-премьер Белоруссии Василий Матюшевский ранее заявлял, что Москва рефинансирует долговые обязательства Минска в размере $750-800 млн.