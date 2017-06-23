Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не слышал в последнее время о том, чтобы кто-то поднимал вопрос о создании российской авиабазы в Белоруссии.

«Я не слышал, чтобы вопрос о военной базе поднимался в последнее время», — заявил министр.

Лавров напомнил, что Россия с уважением относится к отказу Белоруссии размещать на своей территории российскую авиабазу, и подчеркнул, что размещение какого-либо российского контингента на территории Белоруссии может осуществляться только при согласии официального Минска.