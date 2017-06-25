Власти Норвегии по-прежнему придерживаются политики неразмещения у себя иносранных военных, даже когда принимают морских пехотинцев США на своей территории, заявила премьер-министр скандинавского королевства Эрна Сульберг.

Реагируя на заявления МИД России, министр заявила, что место размещения в Норвегии морпехов США не является военной базой. По ее словам, Россия не должна испытывать беспокойств по этому поводу и делать жесткие заявления.

«Речь идет о тестировании системы предварительного складирования американской военной техники на случай, если здесь что-нибудь произойдет», — заявила Сульберг, выступая на норвежском телевидении.

Сульберг таким образом ответила на заявление МИД РФ, в котором российское внешнеполитическое ведомство отметило, что размещение в Норвегии американских морпехов и фактически создание там военной базы США противоречит политике неразмещения иностранных военных в стране и нарушает традиции росийско-норвежского добрососедства.

Напомним, в январе Норвегия разместила в стране 285 военнослужащих Корпуса морской пехоты США. Они базируются в гарнизоне Вэрнес рядом с норвежским городом Тронхейм. Согалсно соглашению Норвегии и США, американцы ведут совместную боевую подготовку с норвежскими военными и сменяются каждые полгода.