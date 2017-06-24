Решение норвежских властей продлить размещение морских пехотинцев США на своей территории может негативно сказаться на отношениях Норвегии с Россией, а также усилить напряженность в северном крыле НАТО, передает агентство Reuters со ссылкой на сообщение российского посольства в Осло.

«Мы считаем, что этот шаг противоречит норвежской политике по неразмещению иностранных военных баз в стране в мирное время», — говорится в сообщении дипмиссии.

По мнению посольства, подобные действия «делают Норвегию не вполне предсказуемым партнером, могут также усилить напряженность и привести к дестабилизации ситуации в северном регионе».

Ранее норвежское правительство объявило о решении оставить 330 американских пехотинцев на территории страны до конца 2018 года.