Отношения России и Норвегии могут ухудшиться из-за решения Осло продлить размещение на своей территории корпуса морской пехоты США. Москва расценивает этот шаг как «элемент военных приготовлений».

«Рассматриваем его (решение властей Норвегии ) как элемент осуществляемых под руководством США военных приготовлений, которые активизировались на фоне антироссийской пропагандистской истерии», — говорится в документе, размещенном на странице посольства РФ в Норвегии в Facebook.

Дипломаты подчеркнули, что заявление о размещении морпехов на ротационной основе является попыткой ввести в заблуждение. По сути, отмечают в диппредставительстве, присутствие американцев «остается непрерывным».

В посольстве добавили, что Москва вынуждена принимать адекватные меры для защиты страны, поскольку полноценного диалога между военными нет.