Сборная Германии в заключительном матче группового этапа победила Камерун со счетом 3:1 и вышла в плей-офф Кубка конфедераций.

В первом тайме зрители, собравшиеся на стадионе «Фишт» в Сочи, голов не увидели. Счет в матче был открыт на 48-й минуте. Удар Керима Демирбая оказался не берущимся. На 68-й минуте Тимо Вернер упрочил преимущество немецкой команды.

За 11 минут до конца встречи камерунцы сумели отквитать один мяч — отличился Венсан Абубакар. Спустя две минуты Тио Вернер оформил дубль, установив окончательный счет.

Сборная Германии заняла первое место в группе B. В полуфинале турнира немцы встретятся с мексиканцами. За вторую путевку в финал Кубка конфедераций поборются Португалия и Чили.