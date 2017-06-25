Выступление сборной России на Кубке конфедераций не является провалом, так как наши футболисты боролись с лучшими командами мира, считает первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.

«Выступление сборной России на Кубке конфедераций нельзя считать провалом, потому что нам противостояли лучшие команды мира. Не стоит посыпать голову пеплом из-за этих результатов», — приводит слова первого вице-президента РФС «Газета.ру».

По мнению Симоняна, «пока что есть команды, которые повыше нас по классу». «Главное, что мы достойно сыграли и со сборной Португалии, и с командой Мексики», — заключил вице-президент РФС.

В субботу сборная России проиграла Мексике со счетом 2:1 и выбыла из розыгрыша Кубка конфедераций.