Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко поблагодарил сборную России за выступление на Кубке конфедераций и выразил уверенность, что команду ждет прогресс.

«Нашей команде всего месяц, и я абсолютно убежден в том, что у нас есть команда, что она будет прогрессировать, что у ребят есть огромное желание играть за нее», — заявил в эфире «Матч ТВ» вице-премьер.

Мутко уверен, что тренерский штаб национальной команды сделает выводы из выступления на Кубке конфедераций и сборная достойно подготовится к чемпионату мира.

Вице-премьер также поблагодарил болельщиков, которые пришли поддержать российскую команду.

«Мощный стадион, огромная поддержка, конечно, это всегда вдохновляет. Мы будем двигаться дальше», — резюмировал Мутко.

В свою очередь, главный тренер команды Станислав Черчесов поблагодарил футболистов за самоотдачу. Специалист отметил, что футболисты «боролись до самого конца». Черчесов добавил, что с удовольствием продолжит работу в национальной команде.

Сборная России в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций уступила Мексике со счетом 2:1 и выбыла из турнира.

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