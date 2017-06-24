Сборная Португалии в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций обыграла новозеландцев со счетом 0:4.

На 33-й минуте в ворота Новой Зеландии был назначен пенальти, который реализовал Криштиану Роналду.

Спустя четыре минуты преимущество действующих чемпионов Европы упрочил Бернарду Силва.

Во втором тайме португальцы довели счет до разгромного. Голами отметились Андре Силва и Нани.

В параллельном матче сборная России уступила мексиканцам. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Таким образом, в плей-офф из группы А вышли сборные Португалии и Мексики.

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