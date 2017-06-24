Назван лучший игрок матча Мексика–Россия
Лучшим игроком матча третьего тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Мексики признан форвард Ирвинг Лосано.
Нападающий голландского ПСВ стал автором победного гола. Лосано воспользовался несогласованными действиями обороны российской команды и отправил мяч в ворота Игоря Акинфеева.
Сборная России в решающем матче уступила североамериканской команде со счетом 2:1 и выбыла из розыгрыша Кубка конфедераций.
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