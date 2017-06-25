Правозащитные организации Украины осудили инициативу о спецпроверках жителей Донбасса для получения биометрического паспорта. Президента Петра Порошенко просят не допустить дискриминации.

Поводом для обращения к главе государства стало заявление секретаря совета безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Турчинова. Он предложил тщательно проверять жителей Донбасса, желающих получить биометрический паспорт.

Правозащитники отмечают, что инициатива Турчинова оказывает негативное влияние на мнение жителей Донбасса о реформах на Украине и создает напряжение в обществе.

«Просим в дальнейшем воздержаться от подобных дискриминационных высказываний от имени СНБО, поскольку такие заявления противоречат заявленной политике, направленной на реинтеграцию», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Крымской правозащитной группы.

Граждане Украины, получившие биометрические паспорта, с 11 июня имеют право на безвизовый въезд в страны Евросоюза на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода.