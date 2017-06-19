Украинский лидер Петр Порошенко наградил орденом князя Ярослава Мудрого IV степени Арсения Яценюка за укрепление международного авторитета страны. Кроме того, главе внешнеполитического ведомства Украины и еще семерым украинцам будут вручены ордена «За заслуги» III степени.

Эти награды были вручены «за значительный личный вклад в реализацию евроинтеграционных стремлений Украины, введение Европейским союзом безвизового режима, укрепление международного авторитета Украины, многолетний плодотворный труд и высокий профессионализм», сообщает «Газета.ru».

В марте Арсений Яценюк был заочно арестован российским судом. Политику инкриминируют участие в вооруженной банде. Он объявлен в международный розыск.