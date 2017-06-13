Бывший премьер Украины Николай Азаров, отстраненный от власти в результате госпереворота в феврале 2014 года, дал свою оценку отмене виз между Европой и Евросоюзом. По его словам, это нововведение не дало того, чего требовали украинцы в ходе майдана, безвизовый режим похож на «рваные трусы».

«Прошло три года с момента государственного переворота. Теперь Украина — цэ Европа. Что страна получила в результате — только рваные трусы», — написал он на своей странице в Facebook.

Азаров также подчеркнул, что сейчас у жителей страны настолько большие финансовые трудности, что не хватает денег даже на то, чтобы приобрести этот предмет одежды.

Ранее сообщалось, что с 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны ЕС.