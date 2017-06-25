Турецкое правительство не связывает создание своей военной базы в Катаре с кризисом в Персидском заливе, сообщил официальный представитель турецкого внешнеполитического ведомства Хюсейин Мюфтюоглу журналистам в воскресенье.

В МИД Турции расстроены тем, что кризис в Персидском заливе до сих пор не разрешился. «Мы не видим никакой связи между созданием в эмирате военной базы и конфликтом вокруг Катара. Ее открытие было предусмотрено соглашением об укреплении двустороннего сотрудничества 2014 года», - уточнил официальный представитель министерства.

Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган выразил поддержку Катару, заявив, что выдвинутые четырьмя арабскими государствами требования к восстановлению дипотношений с Катаром, «не соответствуют нормам международного права».

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет выдвинули эмирату 13 требований, в числе которых разрыв дипотношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы и спутникового канала «Аль-Джазира».