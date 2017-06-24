Внешнеполитическое ведомство России считает, что конфликт арабских стран с Катаром должен быть урегулирован дипломатическим путем на базе балансов интересов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в МИД РФ.

Напомним, что в начале июня ряд арабских государств разорвал дипломатические отношения с Катаром. Доху обвиняют в поддержке терроризма.

Своих послов отозвали из Дохи Чад, Сенегал и Нигер.

Из всех членов Совета сотрудничества стран Персидского залива к блокаде Катара не присоединились лишь Оман и Кувейт.