Вооруженные силы Украины провели установку понтонных переправ через реку Северский Донец в районе линии соприкосновения в Донбассе, сообщил официальный представитель Народной милиции в ЛНР Андрей Марочко в ходе брифинга в воскресенье.

По данным Марочко, украинские силовики установили переправы в районе поселка Крымское, «прикрываясь заявлениями о якобы оказании помощи в перемещении на противоположный берег местного населения».

По его информации, переправы планируется использовать для доставки вооружения и военной техники из населенного пункта Муратово. Представитель Народной милиции считает, что ВСУ готовятся к «очередной вооруженной провокации в районе Желобка», - уточнил он.