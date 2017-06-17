Народная милиция Луганской народной республики заявила о 13 эпизодах нарушения Украиной режима прекращения огня. По сообщению ЛНР, украинские силовики применяли гранатометы, минометы, артиллерию.

«За сутки украинские силовики 13 раз нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию 122 мм, минометы 120 и 82 мм, гранатометы (АГС, СПГ), БМП, ЗУ-23-2 и стрелковое оружие», — приводит ТАСС текст заявления Народной милиции ЛНР.

По данным оборонного ведомства республики, под огнем оказались поселки Логвиново, Желтое, Фрунзе, Сокольники, Калиново, Желобок, Голубовское, Славяносербск, Калиновка. При этом обошлось без жертв.

В свою очередь украинская сторона заявила о 67 случаях нарушения режима прекращения огня. По сообщению пресс-центра АТО, один солдат был убит, трое получили ранения.