ВСУ используют беспилотники для корректировки огня по территории самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР), заявил в понедельник, 12 июня, на брифинге официальный представитель народной милиции Андрей Марочко.

Он напомнил, что применение беспилотников запрещены Минскими договоренностями.

Украинские силовики продолжают их «активно использовать для сбора разведданных и корректировки огня артиллерии», заявил Марочко, уточнив, что зафиксировано усиление воздушной разведки подразделениями беспилотников из состава 24-й бригады украинских силовиков в районе населенного пункта Золотое.