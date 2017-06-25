Футболисты сборной России не употребляли запрещенные препараты на чемпионате мира 2014 года в Бразилии. Все допинг-пробы дали отрицательный результат.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее британская газета The Mail on Sunday (Daily Mail) сообщила о начале расследования в отношении 34 российских футболистов. Издание утверждает, что они якобы употребляли запрещенные препараты. Из них 23 футболиста участвовали в чемпионате мира, проходившем в Бразилии.

В свою очередь, в пресс-службе ФИФА заявили, что все футболисты, участвовавшие в мундиале, сдавали кровь и мочу до и во время турнира.

«И все допинг-пробы также дали отрицательный результат», — заявили в пресс-службе.

В ФИФА подчеркнули, что аналогичную процедуру прошли и участники Кубка конфедераций 2017 года. Образцы допинг-проб анализировались в аккредитованной лаборатории WADA в Лозанне.

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