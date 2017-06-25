Вице-премьер России, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил о том, что проблем с допингом в российском футболе никогда не было и не будет, обращать внимания на материалы британских СМИ не нужно.

«Не обращайте внимания на это, они с 2010 года пишут о нас негативно. Пишут какой-то бред. Английские газеты по утрам читать не надо. Им только бы что-то написать», — рассказал Мутко ТАСС.

По словам экс-министра спорта РФ, в футболе никогда не было и не будет допинга, так как эта тема для футболистов неактуальна.

Ранее Daily Mail опубликовало материал якобы о том, что FIFA проводит расследование в отношении 34 российских футболистов, которые подозреваются в употреблении допинга, среди которых 23 игрока, входивших в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года.