Международная федерация футбола (ФИФА) проводит расследование в отношении 23 игроков сборной России, передает Daily Mail.

По сведениям издания, выступавшие в составе национальной команды на чемпионате мира 2014 года в Бразилии футболисты подозреваются в употреблении допинга.

Отмечается, что футболисты могли быть участниками допинговой программы, предположительно осуществлявшейся в России с 2011 по 2015 год. Игроки попали в поле зрения антидопинговых служб из-за нарушений с образцами мочи.