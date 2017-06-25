Российские мусульмане направят в Сирию пожертвования в качестве гуманитарной помощи пострадавшим от военных действий мирным жителям, заявил председатель Центрального духовного управления мусульман России, верховный муфтий РФ Талгат Таджуддин.

«В этом году общины и приходы Центрального духовного управления мусульман России решили приобщить свои пожертвования, в особенности месяца Рамадан, к гуманитарной помощи религиозных центров традиционных конфессий нашей страны мирным жителям Сирии, пострадавшим от ужасов гражданской войны», — заявил верховный муфтий России во время праздничной проповеди в честь праздника Ураза-байрам в мечети Ляля-тульпан в Уфе в воскресенье.

Таджуддин выразил надежду, что соотечественники и граждане других стран, «тем более, тех, которые на закупку вооружения тратят сотни миллиардов долларов», последуют примеру общин и поддержат данную инициативу

По словам верховного муфтия, мусульманская община России гордится тем, что страна оказывает действенную помощь народу Сирии «в отражении оголтелой агрессии международного терроризма, в восстановлении мира и доверия на этой многострадальной земле».