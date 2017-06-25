Президент России Владимир Путин в поздравлении с праздником Ураза-байрам отметил роль российских мусульман в поддержании мира и укреплении дружбы между народами, сообщает пресс-служба Кремля.

По мнению главы государства, этот праздник «несет в себе глубокий нравственный смысл, олицетворяет радость обновления, стремление к самосовершенствованию, готовность творить добро, помогать нуждающимся». Российский лидер подчеркнул, что мусульмане в нашей стране бережно относятся к богатому духовному, историческому наследию предков.

Путин отметил, что «самого искреннего уважения заслуживает деятельное участие мусульманских организаций в общественной, культурной жизни страны». «И конечно, особо отмечу их роль в поддержании гражданского мира и согласия, укреплении дружбы и взаимопонимания между людьми», — заключил глава государства.