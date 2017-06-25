Несколько десятков тысяч человек собрались на молитву у московской Соборной мечети по случаю одного из самых главных мусульманских праздников — Ураза-байрам.

25 июня правоверные мусульмане отмечают Ураза-байрам. Этот праздник знаменует окончание поста в священный для мусульман месяц Рамадан, во время которого все верующие всё светлое время суток воздерживаются от еды, питья и развлечений.

Мечеть вместимостью около 10 тыс. человек заполнена практически полностью. Вместе с простыми людьми на праздничной молитве присутствуют представители духовенства, послы и дипломаты из арабских стран.