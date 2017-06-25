Эффект дымовой трубы, который возник из-за особенностей конструкции, способствовал быстрому распространению пламени при пожаре в жилом доме Grenfell Tower в Лондоне, сообщает издание Telegraph со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Как сообщается, следствие изучает не только качество отделочных материалов сгоревшей высотки, но и ее конструкцию. Источники издания рассказали, что обшивка крепилась к бетонным столбам треугольной формы, и из-за этого образовался вакуум, который способствовал быстрому распространению огня.

Источники газеты отмечают, что «чем больше зазор, тем сильнее эффект дымовой трубы».

Ночью 14 июня в Лондоне в жилом доме Grenfell Tower высотой 24 этажа произошел пожар. Погибло по меньшей мере 79 человек. На этой неделе Скотленд-Ярд сообщил, что возгорание началось из-за холодильника модели FF175BP Hotpoint. Также стало известно, что облицовка и теплоизоляция здания не прошли тесты на соответствие нормам противопожарной безопасности.