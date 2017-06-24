Совет лондонского муниципального округа Кэмден эвакуирует жителей пяти высотных зданий микрорайона Chalcots Estate.

Дело в том, что они могут быть обшиты таким же облицовочным материалом, что и сгоревший 24-этажный жилой дом Grenfell Tower.

Глава совета Джорджия Гулд Sky News заявила, что власти предпримут все возможные меры для того, чтобы уберечь жителей. В общей сложности будет эвакуировано примерно 800 семей.

Повышенные меры пожарной безопасности в Лондоне предприняты после крупного пожара в Grenfell Tower, в результате которого погибли по меньшей мере 79 человек.