Причиной сильного пожара в высотке в Лондоне, в результате которого погибли десятки человек, стала неисправность холодильника, сообщила в пятницу представитель британской полиции Фиона Маккормек.

«Пожар начался из-за холодильника фирмы Hotpoint», - сообщила Маккормек. По ее информации, речь идет о холодильнике модели FF175BP, на данный момент производителем проводится экспертизу модели.

Крупный пожар охватил лондонскую высотку ночью 14 июня. В результате происшествия погибли, по меньшей мере 30 человек, еще 28 числятся пропавшими без вести. Порядка 600 жителей были эвакуированы, они временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях. Десятки пострадавших с ожогами разной степени поступили в больницы, состояние некоторых из них врачи оценивают как критическое.