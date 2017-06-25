Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко считает, что сборная России добилась многого под руководством главного тренера Станислава Черчесова.

«Под руководством Черчесова команда продвинулась, появилось понимание. Есть база, от которой мы должны отталкиваться, также есть огромное желание. Не нужно обижать эту команду — парни хотели победить, старались, бились», — приводит слова Мутко ТАСС.

Напомним, национальная команда завершила выступление на Кубке конфедераций, заняв третье место в группе А. Россияне обыграли Новую Зеландию (2:0) и уступили Португалии (0:1) и Мексике (1:2).