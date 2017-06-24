Вице-премьер РФ, глава РФС Виталий Мутко призвал болельщиков поддержать сборную России и ответил критикам национальный команды.

Российская команда нуждается в поддержке болельщиков и готова ответить на это положительным результатом. Однако, отмечает вице-премьер, всегда находятся люди, которые ищут только негатив.

«Одно дело, когда критикует Кержаков, который сам забил больше ста голов, а есть критики, которые провели карьеру в пабах», — приводит слова Мутко газета «Спорт-Экспресс».

Вице-премьер подчеркнул, что сборная молодая и ей свойственны ошибки. Национальную команду надо поддерживать, а не подвергать критике.

«Другой сборной у нас нет. Инопланетяне не прилетят», — заявил Мутко.

Сборная России в четверг, 24 июня, в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций сыграет с мексиканцами. Подопечным Станислава Черчесова необходимо побеждать. В противном случае команда покинет розыгрыш Кубка конфедераций. Матч начнется в 18.00 по московскому времени.

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