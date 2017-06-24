В Крыму полностью восстановили подачу электроэнергии после аварии, произошедшей из-за сильного ветра.

«Электроснабжение населенных пунктов Республики Крым восстановлено», — говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Как ранее сообщала «Газета.Ру», в результате шквалистого ветра произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях компании «Крымэнерго».

В результате аварии без света остались свыше 9 тыс. человек в девяти населенных пунктах полуострова.