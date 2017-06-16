Строители Керченского моста завершили сборку железнодорожного пролета через пролив, сообщает информационный центр проекта.

Свод арки замкнули на высоте 45 м от основания конструкции, теперь арочный пролет предстоит оборудовать элементами эксплуатации и подготовить к монтажу на фарватерные опоры.

«Собрать железнодорожный арочный пролет — это одновременно и масштабная, и ювелирная работа. Необходимо было с особой точностью собрать блоки между собой, выполнить почти 4 км стыковых швов первой категории, закрутить свыше 600 тыс. штук, или 380 тонн, высокопрочных болтов», — рассказал заместитель генерального директора компании «СГМ-Мост» Дмитрий Кондаков.

Железнодорожная арка состоит из 400 крупных элементов, ее вес превышает 5,8 тыс. т. Конструкция собрана менее чем за год.