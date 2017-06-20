Счетная палата раскритиковала реализацию программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года, говорится в документе по результатам проверки, комментарии в письме вице-премьеру Дмитрию Козаку направила глава СП Татьяна Голикова.

Ведомство отмечает, что в Крыму и Севастополе на низком уровне остается освоение бюджетных средств. В 2015 году он достигал 23,6%, через год —63%. При этом около 6% поступило из внебюджетных источников в 2015 году и всего 2,6% в 2016 году, пишет «Коммерсантъ».

Проверка показала, что на 180 объектах из 440 зафиксировано отставание в строительстве. Дирекция получала финансирование для реализации программы в размере 163 млн рублей в 2016 году и 157 млн в 2017 году.

«В 2016 году среднемесячные выплаты руководству дирекции составили от 472,6 до 607,5 тыс. рублей, а сотрудникам неруководящего звена — 302,8 тыс. рублей», — сказано в документе.

Счетная палата отмечает, что такая ситуация сложилась из-за отсутствия эффективной системы управления программой.

Голикова предложила дать поручение Минэкономразвития, чтобы оно приняло меры по более эффективному выполнению федеральной программы. Глава ведомства также полагает, что к выделяемым по программе средствам должно быть привлечено большее внимание.

Как сообщает издание, после ознакомления с рекомендациями Голиковой Козак дал распоряжение министру экономического развития Максиму Орешкину, министру финансов Антону Силуанову, главе Крыма Сергею Аксенову и врио губернатора Севастополя Дмитрию Овсянникову до 1 июля ликвидировать нарушения и повысить эффективность.