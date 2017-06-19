Новость о продлении Евросоюзом санкций против Крыма была ожидаемой. Об этом заявил в понедельник депутат Государственного совета республики Владислав Ганжара.

«Тот факт, что ЕС в очередной раз продлил санкционный пакет в отношении Республики Крым, для нас, крымчан, является абсолютно логичным. Сегодня санкционное давление в отношении России, к сожалению, действительно нарастает», — цитирует RT депутата.

При этом Владислав Ганжара признал, что в Евросоюзе есть и «трезвые голоса». По его словам, призывают отменить санкции политики из Европы, которые приезжают на полуостров и видят, что крымчане живут полноценной мирной жизнью.

Продление санкций не скажется на качестве жизни полуострова, заявил Ганжара.

Депутат не стал отрицать тот факт, что определенный эффект на республику санкции действительно оказывают. «Есть определенные проблемы с точки зрения персональных инвестиций, действуют персональные санкции», — сказал он.

Однако полноценно развиваться полуострову это, по мнению Ганжары, не мешает. Депутат высказал убеждение, что крымчане могут даже и не знать, что санкции в отношении полуострова были продлены. «Мы на себе это не чувствуем и идем вперед», — заключил он.

Напомним, действие санкций против Крыма продлили главы МИД стран — членов Евросоюза «в ответ на незаконное присоединение Крыма и Севастополя Россией до 23 июня 2018 года». Об этом ранее в понедельник сообщил Совет ЕС.