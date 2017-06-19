Главы МИД стран-членов Евросоюза на год продлили действие санкций против Крыма. Об этом сообщил Совет ЕС.

Ограничения продлены «в ответ на незаконное присоединение Крыма и Севастополя Россией до 23 июня 2018 года», передает «РИА Новости».

Действующие санкции против полуострова должны были истечь 23 июня.

Представители немецкой партии «Альтернатива для Германии» ранее признали Крым территорией России и осудила санкции против РФ, напоминает телеканал «Звезда».

Напомним, впервые санкции против Крыма ввели в июне 2014 года. В Евросоюз был запрещен импорт товаров без украинских сертификатов. Затем ЕС полностью запретил инвестиции в экономику полуострова и ограничил ввоз в Крым большого количества товаров.

Также США и ЕС также ввели персональные санкции против ряда депутатов от Крыма.

Крым присоединился к России по итогам референдума, который был проведен после государственного переворота на Украине. Более 95% жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ.