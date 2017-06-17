Администрация президента США хочет смягчить законопроект о санкциях против России, договорившись с конгрессом о внесении в него изменения.

Об этом заявила газета Politico, сославшись на источник в Вашингтоне.

«Белый дом обеспокоен, что этот законопроект свяжет руки правительству в плане американо-российских отношений», — цитирует сообщение «РИА Новости».

При этом в администрации президента поддерживают санкции в отношении России, но опасаются создания прецедента, который затруднит контроль правительства над санкциями.

Ранее сенат одобрил введение новых санкций в отношении банковского и нефтегазового секторов России.