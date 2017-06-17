Белый дом хочет смягчить законопроект о санкциях против России
Администрация президента США хочет смягчить законопроект о санкциях против России, договорившись с конгрессом о внесении в него изменения.
Об этом заявила газета Politico, сославшись на источник в Вашингтоне.
«Белый дом обеспокоен, что этот законопроект свяжет руки правительству в плане американо-российских отношений», — цитирует сообщение «РИА Новости».
При этом в администрации президента поддерживают санкции в отношении России, но опасаются создания прецедента, который затруднит контроль правительства над санкциями.
Ранее сенат одобрил введение новых санкций в отношении банковского и нефтегазового секторов России.