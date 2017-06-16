Канцлер Германии Ангела Меркель разделяет критику новых санкций США в отношении России со стороны главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля и канцлера Австрии Кристиана Керна. Об этом заявил в пятницу официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт на брифинге в Берлине.

По словам Зайберта, Меркель согласна с содержанием сделанного ранее заявления. «Канцлер разделяет опасения, которые приводятся в этом тексте. Речь идет о санкции за действия России, под которые попадают европейские компании», — цитирует ТАСС официального представителя кабмина ФРГ.

Канцлер Германии, по словам Зайберта, выразила недоумение в связи с тем, что европейская экономика попадает под удар, когда ужесточаются ограничения против России, пишет сайт «Комсомольской правды». «Это недопустимо», — подчеркнул Зайберт.

В том случае, если президент США воспользуется правом введения санкций против европейских и немецких компаний, в какой-либо форме участвующих в финансировании, строительстве и работе газопроводных систем в Евросоюзе, МИД ФРГ будет рассматривать это как шаг, противоречащий международному праву, заявил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

По словам спикера внешнеполитического ведомства Германии, американцы не в первый раз прибегают к такому шагу. В этой связи Шефер напомнил о попытке администрации президента Рональда Рейгана заблокировать строительство газопроводов из СССР в Европу.

Напомним, ранее сенат США поддержал законопроект, который предусматривает новые санкции в отношении России и Ирана. Проект предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования компаний нефтегазового сектора до 30 дней, а находящихся под санкциями российских банков — до 14 дней.