Большинство россиян уверены, что России следует продолжать взятый политический курс, невзирая на санкции. Согласно данным опроса, предоставленного «Известиям» «Левада-центром», так думают 70% наших соотечественников. Граждане РФ негативно относятся к США (61%), Евросоюзу (55%) и Украине (59%). При этом 57% не сомневаются, что ЕС продлит действие антироссийских санкций. Эксперты полагают, что санкционная политика Европы лишь усиливает негативное отношение россиян к Западу.

Последний соцопрос «Левада-центра» показал: большинство граждан РФ полагают, что не следует подстраиваться под политическую конъюнктуру из-за санкционной политики Запада. Так, 70% опрошенных заявили, что Россия должна идти своим политическим курсом, невзирая на санкции. Только 19% считают, что нужно «искать компромисс, идти на уступки». При этом 57% россиян полагает, что Запад продлит санкции против нашей страны, а 20% уверены, что в ближайшем будущем их отменят. Еще 22% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Число российских граждан, которые заявили о плохом отношении к США, с января 2017 года по март увеличилось с 49% до 52%. В мае об этом заявил уже 61% респондентов.

Не прибавилось позитива и в отношении к ЕС. Если еще два месяца назад европейцам симпатизировали 36% граждан РФ, то к маю их количество снизилось до 27%. Сейчас отрицательную реакцию Евросоюз вызывает у 55% респондентов.

По-прежнему плохо россияне относятся и к Украине: 59% граждан не испытывают симпатий к этому государству, и только 24% относятся хорошо.

Подавляющее большинство не испытывает негатива только к Белоруссии: 78% доброжелательно настроены к соседней республике. При этом 9% участников опроса заявили, что относятся к ней плохо.

Директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что США и Украина делают все, чтобы россияне к ним плохо относились — «угрожая, объявляя войну — кто информационную, кто горячую».

— Они всячески препятствуют нормальному взаимодействию между нашими народами, хотят испортить отношения между государствами. Однако продление санкций россиянам безразлично. Таково свойство российского народа: если ему угрожают извне, он консолидируется и сообща дает сдачи. За руководством России сейчас встала вся страна, и это ощущается довольно сильно, — уверен эксперт.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов полагает, что негатив в отношении США и Украины — отражение медийной повестки и санкционной политики.

— Плохо относятся россияне не к американцам или к США вообще, а к той политике, которую они реализуют на протяжении нескольких лет — политике экономических барьеров и безобразия на Украине. Но такого, чтобы кто-то питал ненависть, тоже нет, — сказал Алексей Мартынов.

По его словам, политику российских властей сейчас поддерживает подавляющее большинство, в том числе и в контексте санкций.

— Понятно, что ради снятия санкций россияне не откажутся от суверенитета, от собственных интересов. Санкционная политика — не мероприятие временного характера для достижения тех или иных целей, это новые условия взаимодействия, новые правила общения. Как они это «упаковывают» — второй вопрос. Однако понятно, что это — условие, — уверен политолог.

При этом Запад, по его мнению, таким образом вредит и себе, ограничивая участие иностранного бизнеса в крупном российском рынке.

— На практике за последние два года все освободившиеся места европейских компаний в России заняты другими. Кто-то этому объективно рад, мы точно от этого ничего особенного не потеряли, — пояснил Алексей Мартынов.

Опрос «Левада-центра» проводился с 19 по 22 мая 2017 года. Участие в нем приняли 1,6 тыс. человек из 137 населенных пунктов 48 регионов РФ. Исследование социологи проводили на дому у респондентов в форме интервью.