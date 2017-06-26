26 июня 1997 года, 20 лет назад, в лондонском издательстве Bloomsbury вышла первая книга британской писательницы Джоан Роулинг о приключениях Гарри Поттера, она называлась «Гарри Поттер и философский камень». Общий тираж всех книг серии на данный момент превысил 300 млн экземпляров