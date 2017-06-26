История в датах: 26 июня
26 июня 1979 года Мохаммед Али, один из самых известных боксеров, объявил, что покидает бокс. На фото: Мохаммед Али во время поединка
26 июня 1957 года в подмосковном Обнинске заработала первая в мире атомная электростанция. На фото: центральный пульт управления на АЭС Академии наук СССР (Обнинск), 1957 год
26 июня исполняется 90 лет со дня рождения режиссера Владимира Мотыля, создателя картины «Белое солнце пустыни»
26 июня 2002 года впервые была вручена отечественная премия Национальной академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел», учрежденная в марте того же года
26 июня 1997 года, 20 лет назад, в лондонском издательстве Bloomsbury вышла первая книга британской писательницы Джоан Роулинг о приключениях Гарри Поттера, она называлась «Гарри Поттер и философский камень». Общий тираж всех книг серии на данный момент превысил 300 млн экземпляров