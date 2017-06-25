25 июня 1950 года началась Корейская война — конфликт между Северной и Южной Кореей, один из эпизодов холодной войны. Северокорейскую армию тогда поддержал СССР, официально в конфликте не участвовавший, а южнокорейскую — США. На фото: граждане Северной Кореи, взятые в плен вооруженными силами ООН, под охраной южнокорейского полицейского