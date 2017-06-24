История в датах: 24 июня
24 июня 1945 года на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы, во время которого участники пронесли по площади и бросили к подножию Мавзолея нацистские штандарты. Командовал Парадом маршал Константин Рокоссовский, принимал — маршал Георгий Жуков. На фото: Георгий Жуков на Параде Победы, 1945 год
24 июня 1812 года началась Отечественная война — в этот день наполеоновская армия пересекла реку Неман и вторглась на территорию Российской империи. Вечером того же дня императору Александру I, находившемуся на балу, доложили о вторжении. На фото: картина неизвестного художника «Переправа наполеоновской армии через Неман», 1810-е годы
24 июня 1941 года сообщать о военных действиях стало Советское информбюро, созданное сразу после начала Великой Отечественной войны, 22 июня 1941 года. На фото: стоп-кадр с видео, 1941 год
24 июня 1912 года родился Сергей Филиппов — известный советский комедийный актер, сыгравший в таких фильмах, как «12 стульев», «Карнавальная ночь», «Укротительница тигров». На фото: Сергей Филиппов в роли Кисы Воробьянинова в художественном фильме «12 стульев». Студия «Мосфильм». Режиссер Леонид Гайдай, 1971 год
24 июня 1973 года Леонид Брежнев во время официального визита в США заявил об окончании холодной войны. На фото: Л.И. Брежнев на зеленой лужайке у Белого дома 31 августа 1973 года, США, Вашингтон