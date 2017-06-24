24 июня 1945 года на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы, во время которого участники пронесли по площади и бросили к подножию Мавзолея нацистские штандарты. Командовал Парадом маршал Константин Рокоссовский, принимал — маршал Георгий Жуков. На фото: Георгий Жуков на Параде Победы, 1945 год