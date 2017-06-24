Российский лидер Владимир Путин пообщается в международном лагере «Артек» с детьми из США и Донбасса. Об этом прессе сообщила руководитель управления детских лагерей «Артека» Елена Загаевская. В МДЦ «Артек», где пройдет встреча, будут присутствовать дети из Японии, Казахстана и Кыргызстана. В субботу Путин откроет в знаменитом детском лагере седьмую смену 2017 года. Кроме того, президент РФ ознакомился с результатами реконструкции инфраструктуры лагеря.

Седьмая смена «Артека» посвящена самой знаменитой артековке в мире, американской школьнице Саманте Смит. Ее визит в лагерь стал возможен после письма руководителю СССР Юрию Андропову, в котором она спросила генсека, почему он «собирается завоевать весь мир». Глава СССР в ответ на письмо девочки пригласил Саманту в «Артек», чтобы она могла убедиться в миролюбии советских людей.