Президент России Владимир Путин прибыл в детский центр «Артек» в Крыму, где в субботу состоится торжественная церемония открытия смены, посвященной американской школьнице Саманте Смит.

По прибытию в лагерь, руководство «Артека» показало президенту макет международного детского центра и обновленную территорию и объекты инфраструктуры.

Планируется, что потом президент РФ ознакомится с условиями проживания и учебы детей, посмотрит, как строится новый лагерь «Солнечный», который войдёт в структуру «Артека», а также распишется на памятной плите Большой артековской аллеи.

После этого В.Путин пообщается с артековцами седьмой смены под названием «Улыбка Саманты» и примет участие в церемонии её открытия.

Американка Саманта Смит вошла в историю советского периода детского лагеря «Артек». Именно она написала письмо генсеку ЦК КПСС Юрию Андропову с призывом не начинать ядерную войну. В качестве ответного жеста, политик пригласил Смит посетить Советский Союз и, в частности, «Артек».