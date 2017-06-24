На реконструкцию и капремонт международного детского центра «Артек» в настоящее время потрачено более 11 млрд рублей. Об этом говорится в материалах к предстоящей поездке президента РФ Владимира Путина в Крым.

Глобальная реконструкция «Артека» началась в конце 2014 года. К 90-летнему юбилею знаменитого лагеря к началу первой летней смены отремонтировали шесть лагерей, входящих в состав детского центра: «Лазурный», «Янтарный», «Хрустальный», «Морской», «Речной» и «Озерный».

Реконструкция «Артека» продлится до 2020 года, на эти цели планируется направить 17 млрд рублей.