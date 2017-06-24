Владимир Путин рассказал, что его работа в КГБ СССР была связана с нелегальной разведкой. Он пожелал счастья и благополучия российским нелегальным разведчикам, работающим в настоящее время. Президент РФ подчеркнул, что его работа в органах внешней разведки СССР была связана не просто с СВР, а именно с нелегальной разведкой. По словам Путина, нелегальные разведчики — это люди особого качества, особых убеждений, это люди особого склада характера. «Я желаю им счастья, благополучия, уверен, они услышат мои слова», — отметил глава государства в специальном репортаже телеканала «Россия 1».